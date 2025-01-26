أحمد سعد عن ارتدائه الحلق: أعتذر عن أي شيء يرفضه الناس

رد المطرب أحمد سعد على الانتقادات التي طالته بسبب ارتدائه حلقا في حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه لا يرى تعارضا بين ارتداء الحلق ومفهوم الرجولة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBCمصر»، أن «الفكرة نفسها جاءت من الاستايل الذي كنت أرتديه، أما موضوع صح أو غلط، هل الحكم على الرجل يكون على أساس أنه يرتدي حلقا أو لا، أو لديه شعر أو لا؟ كل ذلك ليس له علاقة بالرجولة، الذكورة تختلف عن الرجولة بكثير».

وأضاف: «موضوع تقييم الشخص بأن يكون بناءً على ما يلبسه أو ما يفعله؛ أنا لست من الناس التي تحب أن تُقيم على هذا الأساس، وأنا اعتذرت عن ارتدائي الحلق».

ورد على سؤال الإعلامي عمرو أديب، حول ما إذا كان الحلق مثقوبا في الأذن، ليجيب مازحا: «والله مخروم، لكن ممكن أردمه من قلة الاستعمال لو أنت عايز».

وأشار إلى اعتذاره عقب الانتقادات الكثيرة التي طالته بعد ظهوره بالحلق، قائلا: «الناس علقت: هو كل شوية يعمل حاجة ويخرج لنا يعتذر، آه كل ما هعمل حاجة هطلع أعتذر، أنا عايش وسط ناس، اللي يرفضوه أرفضه واللي يقبلوه أقبله، أنا مش عايش لوحدي؛ لكن تأتي لي هفوات زي أي بني آدم».



