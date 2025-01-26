تستعد بولندا لاستقبال الوفود الدولية في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز النازي، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا قانونيًا. بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم تتعلق بجرائم حرب، أصبح سفره إلى بولندا لحضور الاحتفال مهددًا، ما دفع الرئيس البولندي إلى التدخل، مطالبًا بعدم اعتقاله إذا قرر الحضور.

وتحت عنوان "إحياء ذكرى أوشفيتز: هل ينبغي لبولندا السماح لنتنياهو بالحضور؟"، قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، إن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أثار جدلاً في بلاده بعد تأكيده أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يمكنه حضور مراسم الذكرى الـ80 لتحرير معسكر أوشفيتز دون الخوف من التعرّض للاعتقال، رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "في 27 يناير، يحتفل العالم بذكرى تحرير معسكر أوشفيتز، الذي أصبح رمزاً لمعسكرات الاعتقال والإبادة النازية".

وأضاف: "لكن السياسة البولندية دخلت في أزمة جديدة بعد تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأنه لا داعي للقلق بشأن اعتقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حال قرر الحضور للمشاركة في مراسم الذكرى".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه على الرغم من أن نتنياهو لم يُظهر أي نية للحضور، إلا أن السؤال حول إمكانية اعتقاله، في حال جاء إلى بولندا، أثار جدلاً حادًا في وارسو. المشهد السياسي في بولندا ما يزال مُقسّمًا بين الليبراليين المؤيدين لأوروبا، بقيادة توسك، وبين القوميين المحافظين في حزب العدالة والحق الذي يقف في المعارضة. وتثير أي قضية تتعلق بإسرائيل أو اليهود مشاعر كبيرة في البلاد وقد تُستغل في الجدل السياسي.

• الجدل بدأ في الولايات المتحدة

بدأت هذه القضية ليس في بولندا، بل في الولايات المتحدة، حيث نشر الصحيفة المحافظة "واشنطن تايمز" رسالة من قارئ تتهم السلطات البولندية بمحاولة اعتقال نتنياهو. وكان هذا التفسير مبنيًا على تصريح سابق من نائب وزير الخارجية البولندي، واديسواف بارتوشيفسكي، الذي أشار إلى التزام بولندا باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية. لكن بارتوشيفسكي أكد لاحقًا أنه لم يذكر أبدًا أن الحكومة البولندية تفكر في اعتقال نتنياهو.

• مناورة سياسية داخلية

ورأت الصحيفة الفرنسية، أن الخلاف حول هذا الموضوع تفاقم عندما وجه الرئيس البولندي، أندريه دودا، رسالة إلى رئيس الوزراء توسك يطلب فيها ضمان عدم تعرض نتنياهو للاعتقال إذا قرر الحضور، موضحة أن هذه الرسالة كانت موضوع تسريبات في الصحافة الإسرائيلية قبل أن يتاح لتوسك الاطلاع عليها، مما أضاف مزيدًا من التوتر إلى القضية.

• موقف بولندا إزاء المحكمة الجنائية الدولية

ووفقاً للصحيفة الفنرسية، فإن العديد من الخبراء القانونيين قد حذروا من أن بولندا قد تنتهك القانون الدولي إذا سمحت لنتنياهو بالحضور دون اعتقاله، حيث إن بولندا ملتزمة باتفاقية روما التي تحدد اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت نفسه، لاحظ البعض أن هذا الموقف قد يكون جزءًا من مناورة سياسية داخلية لخلق انقسامات بين توسك وحلفائه في الولايات المتحدة.

• إعلان غير مؤكد

حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن سفر نتنياهو إلى بولندا للمشاركة في الذكرى، ويبدو أن قرار المشاركة ما زال غير مؤكد.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير "معسكر أوشفيتز" في بولندا خشية اعتقاله.

وأضافت الهيئة "لن يذهب نتنياهو إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الـ80 لتحرير معسكر أوشفيتز خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي 21 نوفمبر الماضي أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

• التزام بولندي

ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها إن فلاديسلاف بارتوشفسكي نائب وزير خارجيتها أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضحت الهيئة أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، في حين يرجح أن يمثل إسرائيل وزير التعليم يوآف كيش.

وأضافت "هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر".

وفي مطلع الشهر الجاري، اعلنت الرئاسة البولندية أن الرئيس البولندي طلب من حكومة بلاده عدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زار بولندا لاحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز النازي.

وقالت مالغورزاتا بابروكا، رئيسة مكتب الرئاسة البولندي في منشور على اكس إن الرئيس اندريه دودا “يعتقد أن كل شخص من إسرائيل وكل ممثل لسلطات هذا البلد يجب أن تتاح له الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الفريد".

ومعسكر أوشفيتز هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

ودخلت القوات السوفياتية المعسكر في 27 يناير 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005 باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي عام 1947 أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).