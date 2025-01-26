تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرضاً بعنوان "فن بأعواد الكبريت"، للدكتور أحمد حسن، الذي يفتتح بحضور الفنان طارق الكومي النقيب العام للفنانين التشكيليين، في السادسة مساء غد الإثنينن، بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الخميس 30 يناير، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

ويضم المعرض أكثر من 20 نموذجاً فنيا تمثل معالم تاريخية وأثرية من دول مختلفة منها "مصر، فلسطين، الإمارات، فرنسا"، مجسدة بدقة من خلال الفن الفريد لأعواد الكبريت، ويتصدرها نموذج مسجد قبة الصخرة في القدس، حيث يبرز تفاصيله المعمارية، بالإضافة إلى نماذج لمسجد الشيخ زايد الكبير في الإمارات وكنيسة الساكرى كور في باريس وكاتدرائية نوتردام، ومن النماذج المصرية مكتبة وفنار الإسكندرية، قصر السكاكيني وجامع محمد علي؛ تأكيداً لتفرد العمارة المصرية.

يذكر أن الدكتور أحمد حسن، يتميز بإبداعه في تقديم نماذج مصغرة للمعالم المعمارية والمباني الأيقونية من مختلف أنحاء العالم، حيث يظهر بدقة السمات الأثرية والفنية لها بإستخدام عشرات الآلاف من أعواد الكبريت.

وشارك في العديد من المعارض الفنية بمصر تشمل معرضاً فردياً بنقابة الفنانين التشكيليين 2017، وعدد من المعارض الجماعية منها معرض القاهرة، ومعرض دمج الحضارات المصرية والروسية عام 2023 في المركز الثقافي الروسي.