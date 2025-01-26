دار الأوبرا: العمل على تحسين البنية التحتية ونقل الأنشطة لمكان آخر

قالت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، إن الاتفاق التنفيذي الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الثقافة، الاتفاق التنفيذي لمشروع تحسين تجهيزات دار الاوبرا المصرية يهدف لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة مسارحها وتطوير الأجهزة والمعدات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أعمال التطوير تتضمن تطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، مفيدة ببدء تنفيذ تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مسارحها في أبريل عام 2027، وتستمر لمدة 4 شهور.

وأوضحت أنه جارٍ التخطيط لنقل أنشطة الأوبرا لمكان آخر، موضحة أن هناك 7 مسارح لتقديم فعاليات الأوبرا.

وأشارت إلى أن أعمال تطوير الأوبرا لن تؤثر على العروض والفعاليات، مؤكدة أنه سيتم عمل 20 منصة مسرحية متحركة في دار الأوبرا، منوهة بأنه سيتم ترميم في المسرح الكبير وأعمال صيانة ودهانة الحوائط.

ولفتت إلى أن وزارة الثقافة تعمل على هذه الاتفاقية منذ فترة طويلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مؤكدة أن الوصول لتوقيع هذا الاتفاق هو أمر مهم جدًا لدار الأوبرا المصرية.