مغامرة أدبية جديدة تخوضها دار الشروق فى معرض القاهرة للكتاب 2026، عبر إصدار كتاب جديد للأطفال واليافعين، من تأليف الكاتبة المجددة سهير أباظة، ورسوم الفنانة نورا بركه وإصدار دار «الشروق»، فى عمل يتسم بالجرأة والحرية الفنية، ويُقدَّم كاملًا باللغة العامية.

يحمل الكتاب عنوان «زلطة»، وتدور أحداثه حول زلطة الصغير، الذى نشأ على أفكار ثابتة وصارمة عن الحياة. وفى يومٍ يخرج فيه كعادته للتنزه مع والده، تقع حادثة خطيرة تؤدى إلى انفصالهما، لينطلق زلطة فى رحلة مليئة بالمفاجآت.

وخلال رحلته، يلتقى زلطة بالحِرباية، والنجوم، والسحاب، والقمر، والبحر، والجبال؛ حيث يمنحه كل لقاء درسًا جديدًا عن العالم، وعن التغيير، وعن ذاته، وعن طبيعة الأشياء… وعن والده أيضًا. ويطرح الكتاب تساؤلًا محوريًا:

هل ما تعلّمه زلطة فى طفولته كان صحيحًا، أم أن الدنيا أوسع وأكثر تنوّعًا مما كان يظن؟ تقدّم قصة زلطة دعوة مفتوحة للأطفال والكبار معًا للتفكير والتأمل فى معنى الحياة، وفى موقع الإنسان داخل هذا العالم المتغيّر، فى تجربة تجمع بين السرد البسيط والعمق الفلسفى، وتؤكد قدرة أدب الطفل على مخاطبة جميع الأعمار.