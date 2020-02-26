الكويت تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 11

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ليل الثلاثاء/الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19) إلى 11 حالة بعد تسجیل إصابتین جدیدتین.

وقالت الصحة في بیان نقلت عنه وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن "الحالتین الجدیدتین لمواطنین اثنین مرتبطین بالسفر إلى إیران".

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد".

وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.