مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 3 متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع أمس في بغداد.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء ـ : "إن 3 متظاهرين قتلوا أمس في ساحة الخلاني ببغداد، فضلًا عن إصابة العشرات"، موضحًا أنه أصيب أيضًا 22 من قوى الأمن الداخلي من بينهم 3 ضباط ببندقية صيد.

وتدخل حركة الاحتجاج في العراق شهرها الخامس رغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتكليف محمد توفيق علاوي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.