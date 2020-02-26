 مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 3 متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد - بوابة الشروق
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مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 3 متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:46 ص

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع أمس في بغداد.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء ـ : "إن 3 متظاهرين قتلوا أمس في ساحة الخلاني ببغداد، فضلًا عن إصابة العشرات"، موضحًا أنه أصيب أيضًا 22 من قوى الأمن الداخلي من بينهم 3 ضباط ببندقية صيد.

وتدخل حركة الاحتجاج في العراق شهرها الخامس رغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتكليف محمد توفيق علاوي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

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