أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر ليست لها أي قيمة على حد قوله.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة ناديه:" لائحة الانضباط لم تعرض على الجمعية العمومية، ولم يصدق عليها، ولا توجد أي عقوبة إلا بوجود نص قانوني".

وأضاف:" ما يحدث مهزلة، جميع العقوبات الصادرة ضد نادي الزمالك، لا قيمة لها".

وأكمل:" العقوبة التي صدرت في حق شيكابالا وعبدالله جمعة وإداري الفريق، ورئيس الزمالك المحترم غصب عنهم، لا أفهم كيف تم إصدارها، في ظل عدم عرض اللائحة على الجمعية العمومية".

جدير بالذكر، أن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق، جاءت على النحو التالي.. إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بالاضافة إلى تغريم الناديان 100 ألف جنيه، ومنع رئيس الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.