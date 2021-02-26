نائب بجنوب سيناء يطالب بتقنين أوضاع المزارعين وترخيص مزارع الثروة الحيوانية والداجنة للمستثمرين

طالب النائب السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب، السيد القصير وزير الزراعة، خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، بمحاولة إيجاد حلول سريعة لمطالب المزارعين بالمحافظة، والتي جاء على رأسها تقنين أوضاع الأراضي الزراعية، حتى يتمكنوا من تمليك الأرض التي جرى استصلاحها على مدار سنوات.

وقال نائب البرلمان، إن محافظة جنوب سيناء تتمتع بالجو المعتدل والتربة الخصبة البكر، التي تصلح لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية أهمها الزيتون والمانجو والبلح، الموالح.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح له اليوم، أنه طالب بتخفيض سعر الفدان ليتمكن المزارعين من سداد أسعار التقنين، ومراعاة أن المزارعين حولوا الصحراء إلى واحات خضراء منتجة وكلفتهم ملايين الجنيهات، ولابد من توفير دعم للمزارعين سواء في البذور أو الشتلات والصوب الزراعية.

وقال إنه طالب الوزير بالسماح للمستثمرين والقطاع الخاص بالحصول على ترخيص لإقامة مزارع حيوانية وداجنة علي أرض المحافظة.

ودعا إلى ضرورة حل أزمة الصيادين خلال شهور المنع وتعويضهم بمبالغ مالية تناسب الوضع الاقتصادي الحالي، مع السماح لهم بالصيد بالقدم أثناء المنع، خاصة أن كثيرًا من أهل المحافظة لا يعرفون سوى حرفة الصيد.

وحول مشكلة الكلاب الضالة التي انتشرت في المحافظة، ناشد السيد عوض بالتدخل لإنهاء الأزمة التي تؤثر على المواطنين والسياح، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث.