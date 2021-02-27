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استقالة محافظ ذي قار العراقية من منصبه

العراق - ارشيفية
العراق - ارشيفية
بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:07 م
قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي، مساء اليوم الجمعة، استقالته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الخمسة الماضية وأوقعت قتلى ومصابين اكتظت بهم مستشفيات محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوبي بغداد)، بحسب مصادر في الحكومة العراقية.

وذكرت المصادر أن محافظ ذي قار قدم استقالته مساء اليوم، وتم تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لتولي منصب المحافظ إضافة إلى منصبه لإدارة الأوضاع وضبط الأمن والاستقرار وتلبية مطالب المتظاهرين وتهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الخدمية وحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد وحل مشاكل المعتقلين والبحث عن المختطفين من الناشطين المدنيين.

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