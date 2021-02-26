 التجارة البحرية البريطانية: انفجار يضرب سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج عمان - بوابة الشروق
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التجارة البحرية البريطانية: انفجار يضرب سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج عمان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 9:33 م

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج عمان كانت تبحر خارج الشرق الأوسط اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة البريطانية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الأفراد والسفينة، التي تديرها البحرية البريطانية، لم يصبهم ضررٌ.

وأجبر الانفجار السفينة على التوجه إلى أقرب ميناء لها.

وحسب "إيه بي سي نيوز"، فقد حددت شركة الاستخبارات البحرية "درياد جلوبال" السفينة باسم "MV HeIios Ray"، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر الباهاما.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد في هذا الصدد.

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