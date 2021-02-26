شقيقة أحمد زويل: اسمه رقم 9 من بين أهم 29 عالم ليزر في الولايات المتحدة

قالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة الراحل الدكتور أحمد زويل،أنها تشيد باللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، لاهتمامه بذكرى ميلاد العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل الـ75، ولولا جانحة كورونا لأقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة دسوق، على غرار الاحتفالية التي نظمتها المحافظة العام الماضي، والتي افتتح خلالها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ميدان زويل بدسوق بعد أعمال تطويره، والتي تضمنت طلاء وتجميل وترميم للميدان بمناسبة إحياء ذكرى العالم.



وأضافت شقيقة زويل: "ولولا جائحة كورونا لأقيمت احتفالات بدار الأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وبمدرسة أحمد زويل الثانوية (مدرسة دسوق الثانوية العسكرية سابقاً)، والتي كان يدرس بها، وأُطلق اسمه عليها".



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن العالم المصري الكبير أحمد زويل ابن مصر وابن كفر الشيخ، أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع، وأحد من يجلهم رجال العلم في كافة أرجاء المعمورة،ويتخذه الشاب قدوة لهم.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زويل هو العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملاً للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم، مؤكداً أن ابتكار زويل أثار إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه؛ وإن كانت جائزة نوبل هي الأشهر إلا أنها لم تكن الوحيدة التي حصل عليها زويل، فالعالم الكبير قد حصل على 100 جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني،فحصل العالم على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد مماته.



وقالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الجليل، إن العالم المصري الدكتور أحمد زويل، أحد نوابغ العصر، والذي أثرى البشرية بعلمه، وقدم نحو 350 بحثاً علمياً، ستظل علامة بارزة في مسيرة التطور الإنساني، واستحق بجدارة جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه ميكروسكوب ليزر يصور الحركة في زمن يبلغ فيمتو ثانية، وهو إنجاز كبير سيظل له نتائجه المهمة في تطوير البحوث الكيميائية.



الدكتور أحمد زويل، ولد عام 1946م في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل طفلاً رضيعاً إلى مدينة دسوق، لتحضن المدينة العريقة رحلة طفولته وصباه ومراحل تعليمه حتى المرحلة الثانوية، وبعدها حصل على بكالوريوس من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، كما حصل على شهادة الماجستير في علم الضوء وشهادة الدكتوراه في علوم الليزر.



وأشارت شقيقته، إلى أن اسم "زويل" يوجد في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة التي تضم هذه القائمة" ألبرت أينشتاين، غراهام بيل"، وأُقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة.