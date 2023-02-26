الحزب الحاكم في نيجيريا يحصد معظم الأصوات بولاية إيكيتي الصغيرة

حصد المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في نيجيريا، بولا تينوبو، معظم الأصوات في ولاية صغيرة بجنوب غرب البلاد، حيث بدأ يتوالى صدور النتائج الأولية للانتخابات التي جرت يوم أمس السبت.

وحصل تينوبو على 201 ألف و494 صوتا في ولاية إيكيتي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول المشرف على الانتخابات في المقاطعة في إيجاز صحفي نظمته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد.

وتجرى الانتخابات في 36 ولاية في نيجيريا إضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا.

وشابت الانتخابات في أكبر ديمقراطية في أفريقيا بعض العيوب في نظام الكتروني جديد، تم استخدامه للتحقق من هويات المواطنين، ما أدى إلى تأخير عملية التصويت.

وتبع ذلك عقبة في لجان الاقتراع التي تقوم بإرسال ننتائج الفرز، ما أثار مخاوف من تعرضها للتلاعب.

وصاحبت عملية التصويت، اعتداءات متفرقة ومداهمات على لجان اقتراع في أجزاء مختلفة من البلاد.

وإضافة إلى انتخاب رئيس لأكبر اقتصاد في أفريقيا، تتم إعادة الانتخاب على أكثر من 400 مقعد في البرلمان المؤلف من مجلسين.

ويتنحى الرئيس محمدو بوهاري بعد أن قضى فترتين في السلطة. وينظر إلى الانتخابات بشكل جزئي على أنها مقياس لحزب مؤتمر الجميع التقدميين النيجيري الحاكم، حيث تدهور كل من الوضع الأمني والاقتصادي خلال السنوات الثمانية لبوهاري في السلطة.