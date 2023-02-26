الرئيس السيسي يوجه بإخلاء مساكن لتوسعة ميناء العريش وتعويض الأهالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء ليست متواضعة، معربًا عن أمنياته بتوفير المياه اللازمة لزراعة ما يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف فدان، بنهاية العام الجاري.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، صباح الأحد: «نتمنى بنهاية هذا العام، أن المياه تكون موجودة من محطة المحسمة أو محطة بحر البقر، ونقدر نقول إن كمية الأراضي دخلت للإنتاج».

وأوضح أن البعض يتعجب من عمل الدولة على توسعة ميناء سيناء، متوجهًا بالحديث للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «في ناس مستغربة عمل توسعة للميناء، الظهير الخلفي به بعض المساكن تعوض ونخلي، عشان نعمل ميناء عالمي في هذا المكان».

وأكمل: «بنعمل حاجة غير الموجودة خالص، لنضع ميناء العريش على خريطة موانئ مصر، ويكون ميناء عملاقًا يطلع كل المنتجات سواء تعدين أو منتجات زراعية».

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.