البحرين ترسل الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى ضحايا زلزال تركيا

أعلنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية إلى تركيا، لتخفيف من آثار الكارثة ومساعدتهم في المحنة التي يمرون بها جراء الزلزال الكبير الذي تعرضت له البلاد مؤخرا.

وقال الأمين العام للمؤسسة الدكتور مصطفى السيد -في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- إن الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية العاجلة التي تم إرسالها إلى تركيا تحتوي على المواد والطبية والإغاثية والغذائية والخيام ومواد الإيواء اللازمة، معربا عن خالص الشكر والتقدير إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، على مبادراته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم.

وأكد "السيد" أن مساعدات البحرين ستستمر في دعم المتضررين من الزلزال ومساعدتهم في التخفيف من هذا المصاب الأليم، وتوفير مختلف الاحتياجات التي هم في أمس الحاجة لها، لافتا إلى أن الحملة الوطنية مستمرة في تلقي المساعدات والعمل على تنفيذ العديد المشاريع الإغاثية لصالح سوريا وتركيا بما يخفف عنهم هذا المصاب الأليم.