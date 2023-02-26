زيلينسكي يشيد بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بحزمة العقوبات العاشرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية: "إنها قوية، موجهة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي للدولة الإرهابية وضد الدعائيين الذين أغرقوا المجتمع الروسي في الأكاذيب ويحاولون نشر أكاذيبهم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "بالتأكيد لن ينجحوا في ذلك".

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأوكراني مرة أخرى على اتخاذ تدابير عقابية ضد الصناعة النووية الروسية.

في وقت سابق من اليوم، كتب زيلينسكي على تويتر أن بلاده، التي تتعرض لهجوم من روسيا، تتوقع "خطوات حاسمة" ملموسة ضد شركة روساتوم الحكومية الروسية والصناعة النووية الروسية بشكل عام.

ويفرض الاتحاد الأوروبي من بين أمور أخرى عقوبات على 87 فردا آخر و34 منظمة يعتبرها تساهم بطريقة أو بأخرى في حرب روسيا على أوكرانيا، ومن بينها بنك ألفا، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا.