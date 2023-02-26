انتخاب أحمد غتوري رئيسا للاتحاد العربي للبادل

انتخب أحمد غتوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل، كأول رئيس للاتحاد العربي، بعد فوزه بالانتخابات التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار أعمال الجمعية التأسيسية للاتحاد بحضور اللواء أحمد ناصر القائم بأعمال رئيس اتحاد الاتحادات العربية كمشرف على هذه الإنتخابات.

وتنافس علي منصب رئيس الاتحاد العربي كل من أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري مع خالد بن سليمان رئيس الاتحاد السعودي لتسفر نتيجة الانتحابات عن فوز أحمد غتوري ليصبح أول رئيس للاتحاد العربي للبادل بعدما حصد ٥ أصوات مقابل صوت وحيد لمنافسه السعودي.

وفازت مصر أيضا باستضافة مقر الاتحاد العربي للبادل خلال أعمال الجمعية التأسيسية والتي شارك فيها 6 دول من أعضاء الاتحاد الدولي للبادل وهم "مصر والسعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات" إضافة إلى حضور ممثل لجنة البادل عن الاتحاد السوداني.

واستقرت الجمعية التأسيسية للاتحاد العربي للبادل علي أعضاء مجلس الإدارة بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس ليزكي الكويتى عبد الله الروضان نائبا للرئيس بينما تولي عضوية مجلس الإدارة كل من فهد كانو رئيس الاتحاد البحريني وخالد بن سليمان السعيد رئيس الاتحاد السعودي وسعيد محمد المري أمين سر الاتحاد الاماراتي كأعضاء بالتزكية.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبادل منح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة ال المكتوم رئيس الاتحاد الاماراتي للبادل منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد نظرا لكون الإمارات أول دولة مارست البادل في الوطن العربي منذ 2014 وتقديرا لمجهوداته في نشر اللعب في عدد كبير من الدول العربية.