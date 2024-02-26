ارتفاع الإصابات في صفوف الاحتلال إلى 2974 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأشار جيش الاحتلال إلى إصابة 2974 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 1408 خلال العملية البرية.

وقال إن «324 ضابطا وجنديا لا يزالون بالمستشفيات بعد إصابتهم بمعارك قطاع غزة، منهم 32 جراحهم خطيرة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ143 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 إصابة.