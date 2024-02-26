تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت الأسعار كالتالي:



استقرت سعر كيلو البلطي جنيها ليتراوح بين 75 إلى 81 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

زاد سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيات للكيلو.

استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات.

ارتفع سعر الكابوريا 20 جنيها ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.

ارتفع سعر الجمبري الجامبو 5 جنيهات ليتراوح بين 530 إلى 600 جنيه.

تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 5 جنيهات ليتراوح بين 95 إلى 245 جنيها.

انخفض سعر السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 90 إلى 140 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.