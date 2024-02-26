البرهان يصل إلى طرابلس الليبية وسط حديث عن إطلاق الدبيبة مبادرة سلام في السودان

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وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية، وسط حديث عن إطلاق الدبيبة مبادرة سلام في السودان.

وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، حول العلاقات الثنائية ليبيا والسودان.

ويرافق قائد الجيش السوداني في الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن طرحه «مبادرة الدبيبة» لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الليبية، دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وحميدتي لزيارة طرابلس.