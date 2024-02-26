اليونيسف: أعداد مهولة من الأطفال فقدوا حياتهم أو أصيبوا في غزة

قال مسؤول إعلام مكتب اليونيسف الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، إنّ أعدادًا مهولة من الأطفال فقدوا حياتهم أو أصيبوا في قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال.



وأوضح أنّ الوضع الإنساني أصبح مزريًّا في القطاع، مشيرًا إلى أن التحذيرات التي أطلقتها المنظمة في نهاية العام الماضي أصبحت حقيقة.



ولفت إلى أنّ المنظمة كانت حذّرت من تضاعف حالات سوء التغذية، وهو ما تحقّق على أرض الواقع، موضحًا أنه في شمال قطاع غزة فإن واحدًا من بين ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الشديد.، وذلك بنسبة 15.6% مقارنة بـ0.8% قبل أشهر.



وأوضح أنّ نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وهم دون العامين، في جنوب قطاع غزة، تبلغ 5%.



واعتبر أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة سرعة وتكثيف إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، لدرء المعاناة القائمة في غزة.