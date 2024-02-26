ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% شهريا إلى ما يعادل 661 ألف وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 3ر7% خلال ديسمبر الماضي إلى ما يعادل 651 ألف وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

ومع هذه الزيادة واصلت مبيعات المساكن الجديدة نموها بعد تراجعها في نوفمبر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ عام.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال يناير بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 680 ألف وحدة سنويا، مقابل 664 ألف وحدة خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة على خلفية ارتفاعها بقوة بنسبة 72% في الشمال الشرقي الأمريكي إلى ما يعادل 43 ألف مسكن سنويا، وفي الغرب بنسبة 7ر38% إلى ما يعادل 190 ألف مسكن سنويا.

وزادت المبيعات بنسبة 7ر7% في الغرب الأوسط إلى ما يعادل 70 ألف مسكن سنويا، في حين تراجعت في الجنوب بنسبة 6ر15% إلى ما يعادل 358 ألف مسكن سنويا.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 7ر420 ألف دولار للوحدة بارتفاع نسبته 8ر1% عن ديسمبر الماضي حيث كان السعر 1ر413 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 6ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 1ر432 ألف دولار للوحدة.