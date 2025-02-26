حماس: الاتفاق مع الوسطاء على تبادل الأسرى بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن «إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة لجثامين المحتجزين الإسرائيليين، وما يقابلهم من النساء والأطفال».

وأشار في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، إلى أن «التبادل سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ»، لافتًا إلى «الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب».

وأضاف: «الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم، وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به».

وأكمل: «لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية، رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها، لإتمام كل مراحل الاتفاق».

وفي وقت سابق، قال مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إن الوسطاء أبلغوا حماس بتنفيذ عملية التبادل لاستكمال الدفعة السابعة، وتسليم الدفعة الثامنة بالتزامن، الخميس.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيراً فلسطينيا، استكمالا للدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من «اتفاق غزة»، حيث أن إسرائيل تسلمت 6 محتجزين أحياء وفق الاتفاق.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، إن «حركة حماس ستسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين متبقين من الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق الخميس، وبالتزامن ستفرج إسرائيل عن كل المتبقين من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية».

والدفعة المقبلة هي الأخيرة لتبادل الأسرى والمحتجزين (أحياء وجثامين) ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وذكر مصدر في حماس لـ«الشرق»، أن الوسطاء في مصر وقطر مع الإدارة الأمريكية «يضمنون تنفيذ عملية التبادل بالتزامن، والدفع باتجاه بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون تلكؤ ولا تعطيل».

وأشار إلى أن «المقاومة تراقب تنفيذ الاتفاق والخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وهي على تواصل دائم مع الوسطاء ضمن لجنة متابعة تطبيق الاتفاق».