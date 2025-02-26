أحمد أبو الغيط: النظام الدولي لن يتغير إلا بحرب عالمية ثالثة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النظام الدولي لن يشهد تغييرًا جذريًا إلا في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى منع تكرار السيناريو الروسي مرة أخرى من خلال تحجيم الاتحاد الروسي ووضعه في حجمه الحقيقي على الساحة الدولية.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع عبر فضائية «TEN» مساء اليوم الثلاثاء، أن إلى أن روسيا استخدمت «العين الحمراء» في حربها مع أوكرانيا، مما يعكس نهجًا عسكريًا صارمًا في التعامل مع النزاعات الإقليمية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات بين الشرق والغرب.

وأضاف أن هناك شرخًا واضحًا داخل التحالف الأمريكي-الأوروبي-الأطلسي، متسائلًا عن مدى تأثير هذا الانقسام على الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة نفسها، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

وأكد أن التنبؤ بمستقبل العلاقات بين واشنطن وأوروبا لا يزال صعبًا، نظرًا لوجود اختلافات جوهرية في المصالح والرؤى السياسية داخل التحالف الغربي.

وفيما يتعلق بالتحولات السياسية داخل الولايات المتحدة، أشار أبو الغيط إلى أننا نشهد حاليًا ظاهرة «الترامبية» اليمينية، لكنه تساءل: هل ستستمر هذه الموجة لمدة 40 عامًا أم أنها مجرد مرحلة مؤقتة؟.