روبيو: خفر السواحل الأمريكي يتعامل مع إطلاق نار مميت على متن قارب قبالة سواحل كوبا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن خفر السواحل في بلاده يتعامل مع حادث إطلاق نار مميت وقع على متن قارب قبالة سواحل كوبا، موضحا أن الولايات المتحدة ستجري تحقيقا في الحادث وسترد "وفقا لما تقتضيه الظروف".