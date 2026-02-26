 روبيو: خفر السواحل الأمريكي يتعامل مع إطلاق نار مميت على متن قارب قبالة سواحل كوبا - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 7:51 ص القاهرة
روبيو: خفر السواحل الأمريكي يتعامل مع إطلاق نار مميت على متن قارب قبالة سواحل كوبا

د ب أ
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 7:20 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 7:20 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن خفر السواحل في بلاده يتعامل مع حادث إطلاق نار مميت وقع على متن قارب قبالة سواحل كوبا، موضحا أن الولايات المتحدة ستجري تحقيقا في الحادث وسترد "وفقا لما تقتضيه الظروف".


