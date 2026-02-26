محافظ مطروح: اختيار أصناف من أشجار التين والزيتون تتحمل ندرة المياه

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بضرورة تعاون مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء للاستفادة من الميزة التنافسية لمحصولي التين والزيتون، والتوسع في زراعتهما، مع اختيار أصناف تتحمل ندرة المياه، كما شدد على إعداد دراسة خلال أسبوع لتحديد المواقع المناسبة، والتنسيق مع إدارة الموارد المائية بشأن تحديد المناطق المحظور فيها حفر آبار، وقياس درجة الملوحة.

جاء ذلك خلال انعقاد أول مجلس تنفيذي للمحافظة برئاسته بديوان عام المحافظة، حيث تقرر إعلان مديرية العمل عن مراكز التدريب وإقامة دورات لشباب مطروح للعمل في المهن المطلوبة بكافة المشروعات التنموية، وأعمال التشييد والبناء، وقطاع السياحة وغيرها داخل المحافظة.

كما تناول المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح إعداد خطة للوصول إلى المناطق الأكثر فقرًا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير مشروعات مدرّة للدخل، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إعلان أسماء المستفيدين والمشروعات التي يمكن توفيرها.

وتمت الإشارة إلى موافقة وزارة الاتصالات على تحويل 21 ألف خط تليفون بسنترال مطروح إلى كابلات «فايبر» (معلّق)، لعدم الحفر في أماكن الرصف.