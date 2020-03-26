يسرا بالكمامة والقفازات توضح طريقة تصوير مسلسلها الرمضاني

ظهرت الفنانة يسرا مرتدية القفازات والكمامة أثناء حديثها عن كيفية تصوير مسلسلها الرمضاني داخل الموقع؛ في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وقالت خلال لقاء لفضائية «الحدث العربية»، مساء اليوم الأربعاء، إنه يتم رشها بالمعقم كل يوم قبل دخولها إلى موقع التصوير، وترتدي الكمامة والقفازات حال التواجد خلف الكاميرا، مشيرة إلى نزعهم أثناء عملية التصوير.

وأوضحت أنها تتوجه إلى موقع التصوير قبل حظر التجول، وتقضي اليوم داخله حتى صباح اليوم التالي، لافتة إلى أنها لا تأتي إلى الموقع في الأيام ذات العواصف الترابية.

وأشارت يسرا إلى أنها على مدار حياتها لم تتعرض لمثل هذه الظروف من انتشار فيروس «كورونا»، معقبة: «مررنا بحظر تجول قبل ذلك ولكننا لم نمر بوباء».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة.