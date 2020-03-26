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إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 1:13 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 1:15 م


سجلت إسبانيا، اليوم الخميس، 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4089 حالة وفاة.
وحسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، وصل إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا إلى 56188 حالة إصابة.

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