كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي، عن مخطط أحمد أحمد رئيس الكاف، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقليص العاملين المصريين بالكاف.

وقال فهمي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "رئيس الكاف، كان لديه وجهة نظر غريبة، بأنه سيعين 50% من المصريين في الكاف والباقي من إفريقيا، العملية لا تدار بهذا الشكل، إنما بالكفاءة".

وأشار "نجلي الراحل عمرو فهمي عمل بدون مساعدة مديرين، بل تم فرض بعض الأشخاص عليه، مثل المغربي العلوي، هو شخصية "دمس الخلق"، لكن لم يكن المناسب في منصبه".

وأوضح: "نجلي عمرو كان لديه أفكار كثيرة لم ينجح في تطبيقها بسبب العديد من المصاعب، مقر القيادة الذي يتمكن من خلاله مسئولو الكاف من متابعت المباريات، (عمرو) هو من نفذ هذه الفكرة، وأحمد أحمد افتخر بها أمام رئيس الاتحاد الدولي ولم يعلم عنها شئ".

وشدد: "كذلك الفار في الاتحاد الإفريقي، كان فكرة عمرو أيضًا، التحكيم كان مشكلته الكبيرة".

وواصل: "لم أنجح بجانب عيسى حياتو في تطوير التحكيم الإفريقي، لكن عمرو كان يسعى للتطوير، هو صاحب فكرة أن الحكام يحصلون على مستحقاتهم المالية من الكاف وليس من اللجنة المنظمة، كان لديه العديد من الأزمات كان يسعى للتصدي لها".

واستطرد: "عمرو تقدم بشكوى للاتحاد الدولي وما زالت تناقش من قبل الفيفا، والحكومة الفرنسية أيضًا تحقق في الأمر، وكان لديه مبدأ يدافع عنه، وهو أنه لا يعمل في موقع به شبهة فساد، جيله لابد أن يفخر به بعدما ضحى بالكثير من أجل كشف الفساد، نتمنى لجنة القيم بالفيفا تنظر في الملفات وتعمل على وقف الفساد".

واختتم: "لم أعارض عمرو هذا الكلام عاري تماما من الصحة، اللجنة لابد أن تعلن قرارها سواء بثبوت الفساد أو نفيه، لأن هناك أشخاص بالكاف، لا يمكن أن تظل اتهاماتهم معلقة دائمًا".