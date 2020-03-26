وزير الداخلية: تم التأكيد على قوات الأمن بتنفيذ قرار حظر التجول بكل دقة وحسم

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن بدأت في تنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية المترجمة في قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول وتقييد التحرك في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «التليفزيون المصري»، على هامش تفقده لتنفيذ قرارات حظر المواطنين، مساء الأربعاء، أنه تم التأكيد على قوات الأمن بتنفيذ قرار حظر التجول بكل دقة وحسم، وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، في حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرارات الحكومة، «لكونهم يضرون المجتمع وسلامة المحيطين بهم».

وتابع: «نحن على ثقة بوعي المواطنين وتعاونهم مع قوات الشرطة» مضيفًا أن المواطنين مدركين لخطورة أزمة كورونا في العالم كله، وأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى سلامتهم وحمايتهم.

وقام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء الأربعاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.