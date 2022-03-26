مسؤول أوكراني: القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش قرب تشيرنوبل

نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس إدارة منطقة كييف، إفادته اليوم السبت، بأن القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش قرب محطة تشيرنوبل النووية.



يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الروسي، إعادة تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.



وأكدت رئاسة أركان الجيش الأوكراني، في بيان فجر السبت، «إلحاق خسائر جسيمة بالمحتل الروسي» - وفق تعبيرها - في منطقة دونيتسك ولوجانسك، أكبر مدينتين في دونباس، مشيرة إلى إسقاط ثلاث طائرات وتدمير 8 دبابات ومقتل حوالى 170 جندياً من الجانب الروسي.



وكانت قيادة القوات الروسية قد أعلنت الجمعة، تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس، وهو ما اعتبره وكالة الصحافة الفرنسية يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن بأن هجومها يهدف إلى نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا.



وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، إن الجيش الروسي مجرد أسطورة، مؤكدًا أنّه يركز القوة على شاكلة العصور الوسطى وعلى أساليب قتالية قديمة.