محافظ بورسعيد: مستشفى النصر صرح طبي متميز على مستوى الجمهورية

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد زيارة ميدانية تفقدية لمستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



ويأتي ذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمود جلال مدير المستشفى.



وأطلع المحافظ على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز.



وأوضح أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة، والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى.



والتقى المحافظ مع عدد من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، والذين أكدوا أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادوا بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.



وأكد المحافظ، أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، والتي لمسها خلال زيارته للمستشفى ولقائه بالمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.



ولفت إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ التأمين الصحي الشامل تتابع بصفة مستمرة تقديم الخدمات للمواطنين و تعمل على تطوير آليات العمل باستمرار لتحقيق سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الرعاية الصحية والطبية.