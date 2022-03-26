الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة ضمان سيادة بلاده في المفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تكون هادفة، ويجب أن تضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني - في أحدث خطاب وجهه للشعب عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت - بتصدي القوات الأوكرانية القوي للعملية العسكرية الروسية، مؤكدا أنه من خلال ذلك يقود المدافعون عنا، القيادة الروسية إلى فكرة بسيطة ومنطقية بشأن ضرورية المحادثات والمفاوضات".

وأضاف زيلينسكي قائلا "أن تلك المفاوضات يجب أن تكون هادفة وعاجلة وعادلة، وأن تهدف إلى التوصل إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن 16 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب بالفعل.. متسائلًا عن الجدوى من ذلك الأمر.