حمادة هلال: عالم الجن حقيقي وما يتناوله مسلسل «المداح» نسبة لا تذكر منه

قال الفنان حمادة هلال بطل مسلسل "المداح"، إن عالم الجن هو عالم حقيقي، وما يتناوله المسلسل نسبة لا تذكر منه.



وأضاف هلال -عبر حسابه الشخصي على فيسبوك- "هذا عالم حقيقي، وما يعرض بالمسلسل نسبة لا تذكر، الكثيرون حولنا مؤذيون، ربنا يحفظنا جميعا".



ويتناول الجزء الثالث من مسلسل «المداح – أسطورة العشق» -الذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي- قصة صابر «حمادة هلال» الطفل الذي تبناه أحمد بدير ورباه، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأزمات.



وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل عددا من المفاجآت، منها زواج "حسن المداح" الذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان من الفنانة رانيا فريد شوقى على زوجته الأولى دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان خالد زكي والذي يجسد شخصية أستاذ جامعي يحارب الأفكار الظلامية مثل السحر والدجل والشعوذة، بينما ظهر الفنانان عبدالعزيز مخيون وعصام السقا في شخصيات تميل إلى الشر لمحاربة "صابر المداح".



"المداح.. أسطورة العشق" بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد زكي، محمد رياض، سلمى أبو ضيف، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



ويشهد المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع الفنان حمادة هلال بالفنانة يسرا اللوزي بعد مشاركتهما في مسلسل «طاقة القدر» والذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من إيهاب فهمي، وسهر الصايغ، ومي القاضي، وإدوارد، وإلهام عبدالبديع، تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد مصطفى.