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الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب العاصفة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 11:19 م
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي؛ للمساعدة في جهود التعافي من العاصفة التي خلفت ما لا يقل عن 25 قتيلاً اليوم.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أمر بايدن بصرف الأموال الفيدرالية لعدد من المقاطعات التي دمرتها الأعاصير.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز إنه قدم مطالبة الولاية بإعلان كارثة كبرى إلى الحكومة الفيدرالية، مضيفا أن "حجم الضرر والخسارة واضح في كل مكان".

كما تحدث بايدن مع ريفز، وكذلك مع وفد ولاية ميسيسيبي في الكونجرس، قائلاً إنه سيقدم "الدعم الفيدرالي الكامل".

يذكر أن إعصارًا بقوة 113 كيلو متر في الساعة قد ضرب مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، وتسبب في تدمير العديد من المباني وانقطاع التيار الكهربائي.

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