وصول أكثر من 3000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

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قالت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" اليوم الأحد إن أكثر من 3000 مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية خلال اليومين الماضيين.

ومن المتوقع وصول مزيد من اللاجئين اليوم الأحد، عقب وصول 1387 شخصا إلى الجزيرة أمس السبت و1778 أمس الأول الجمعة.

وعلى الرغم من حوادث القوارب المدمرة الأخيرة، تستمر أعداد كبيرة من المهاجرين في القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر المتوسط نحو إيطاليا.

من ناحية أخرى، دعا عمدة لامبيدوسا فيليبو مينينو لتشكيل مهمة أوروبية مشتركة في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة انسا عن مينينو القول "على أوروبا وإيطاليا إدراك أن هناك حالة طوارئ في البحر المتوسط. النساء والأطفال والرجال مستمرون في التعرض للموت".