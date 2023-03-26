بيراميدز يفقد 14 لاعبا في مواجهة انبي بكأس الرابطة

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يدخل فريق نادي بيراميدز، مباراة انبي في إطار بطولة كأس رابطة الأندية بغيابات عديدة.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأتي غيابات الفريق على النحو التالي:

أحمد الشناوي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - مصطفى فتحي .. بسبب الانضمام لصفوف المنتخب المصري الأول لمباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

محمود صابر - إبراهيم عادل .. بسبب الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري لمباراتي زامبيا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس ٢٠٢٤.

بلاتي توريه .. بسبب الانضمام لصفوف منتخب بوركينا فاسو خلال فترة التجمع الدولي الحالية.

شريف إكرامي - رمضان صبحي - محمود دونجا - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - إسلام عيسى - بسبب الإصابة