منتخب مصر يحتفل بصلاح في المعسكر قبل السفر لـ مالاوي

احتفل لاعبو المنتخب الوطني بـ محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عقب نهاية مران اليوم السبت، وذلك بعد وصوله إلى 50 هدفا مع الفريق في مباراة مالاوي الأخيرة.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره مالاوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحرص منتخب مصر، على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بتجهيز قميص يحمل 50 هدف له مع المنتخب الوطني و 129 هدف الذي أحرزهم مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي.

ووجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب و اللاعبين على هذه اللفتة الطيبة.

وفي سياق متصل، ستغادر بعثة المنتخب الوطني إلى مالاوي مساء غدًا الأحد، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.