الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار معسل القص والسلوم

أعلنت شركة الشرقية للدخان زيادة أسعار جميع منتجاتها في السوق المحلي من بينهم معسل سلوم وقص بداية من أمس السبت.

وبحسب الشرقية للدخان، فإن أسعار بيع معسل السلوم والقص للمستهلك زادت إلى 9 جنيهات للعبوة وزن 70 جراما، وارتفعت إلى 15 جنيها للعبوة وزن 120 جراما، كما ارتفع سعر معسل السلوم والقص عبوة وزن 500 جرام إلى 55 جنيها.

كما زاد أسعار معسل أبو النجمة إلى 11 جنيها وزن 100 جرام، ووزن 500 جرام إلى 45 جنيها، وزن 1000 جرام إلى 85 جنيها، كما رفعت الشرقية للدخان سعر معسل وان فوريو وزن 250 جراما إلى 85 جنيها.

وكانت الشرقية للدخان أعلنت في اجتماع مجلس إدارتها اليوم باعتماد قائمة الأسعار الجديدة لبيع منتجاتها في السوق المحلي، والتي شملت زيادة أسعار السجائر بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات.

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