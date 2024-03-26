تمكن أهالي مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، من قتل كلب ضال هاجم 11 طفلاً، وأصابهم بجروح.

استقبل مستشفى المنشأة المركزى، 11 طفلا مصابين بسحجات وجروح سطحية متفرقة بالقدم واليد، نتيجة عقر كلب لهم خلال وجودهم أمام محل سكنهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 طفلاً وهم: "یحیى م ف 19 سنة، محمد م ف- 7 سنوات، 3 الطفل جمعھ ع ج 10 سنوات، سیف م م - 4 سنوات، محمد ج م- 10 سنوات، مالك ك ع- 3 سنوات، أحمد ح ع- 3 سنوات، الطفلة فرحھ ط م- 3 سنوات، كمال ع ص- 6 سنوات، الطفلة شھد ج م- 3سنوات، محمد ع ص- 13 سنة"، جميعهم مقيمون بذات الناحیة، ومصابين بسحجات وخدوش متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنشأة المركزي، وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، قبل السماح لهم بالخروج، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق.



