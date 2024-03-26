يعيش أهالي مدينة العاشر من رمضان حالة من الاستياء والغضب، خاصة من يترددون بصورة يومية على موقف السيارات الجديد في المدينة؛ بسبب ندرة تواجد سيارات الخطوط الخارجية بالموقف بداية من الساعة الواحدة ظهرا بصورة متكررة في أزمة لم تعرف طريقها للحل منذ البدء في تشغيل الموقف وحتى الآن.

وقالت أسماء محمد، إحدى المواطنات التي تترد على المدينة بسب ظروف عملها، إن الركوب من الموقف الجديد بداية من الساعة الواحدة ظهرا أمر صعب ومرهق جدا بسب قلة السيارات الموجودة داخل الموقف في ذلك الوقت، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على الموقف لإيجاد وسيلة مواصلات تقلهم إلى مراكزهم قبل ساعة الإفطار.

وأضافت أسماء، خلال حديثها لـ«الشروق»: «السائقون بيتحكموا فينا بسب عدم وجود رقابة من جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال المرور، إحنا بنفضل نجري على العربيات نحجز أماكن ومش بنعرف نحجز بسب الأعداد الكبيرة الموجودة»، مضيفة أنه رغم زيادة الأجرة إلا أن السائقين يحملون سياراتهم أكثر من السعة التحميلية لها: «السائقون بيحملونا أربعات وماحدش بيعترض علشان مفيش عربيات».

ومن جانبه، يرى علاء محمد أحد المواطنين المقيمين في مدينة العاشر من رمضان، أنه لا يوجد التزام نهائي من جانب السواقين بخطوط السير سواء الخطوط الداخلية أو الخارجية.

وأردف علاء، خلال حديثه لـ«الشروق»: السائقون كل واحد بيحمل على كيفه رغم إن السواقين رفعوا الأجرة مرتين، مرة قبل زيادة السولار بسبب نقل الموقف، ومرة غيرها مع زيادة سعر السولار.

وأشار عدد من الأهالي، إلى أن شكواهم لا يتم الانتباه لها أو العمل على حلها من جانب جهاز المدينة، وأن الأمر بات صعب التحمل بالنسبة لهم في ظل العشوائية التي يعيشونها وعدم الرقابة من جانب المسؤولين عن موقف السيارات وضبط المخالفين.

وطالب الأهالي، المسئولين في جهاز المدينة بالتدخل وحل الأزمة، موضحين أن الأمور ليست على ما يرام، وأن الوضع بحاجة لتدخل المسئولين.