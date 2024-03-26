تواصل مكتبة مصر العامة، بدمنهور في محافظة البحيرة، جولاتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل"؛ لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لجميع القرى والنجوع.

وتعاونت المكتبة، مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة عثمان بن عفان الصباحية بمدينة كفر الدوار.

ومن جانبه، أكد أحمد الهواش مدير المكتبة، أنه استفاد من أنشطة الحملة 104 طلاب وطالبات من المراحل المختلفة بواقع 9 ورش عمل بعنوان: "إعادة تدوير المخلفات"، بالإضافة إلى ورشة تحدي القراءة ومسابقة معلومات، وورشة أشغال يدوية "اورجامي"، وورشة رسم وألعاب تفاعلية، وورشة أشغال يدوية وألعاب تنمية مهارات، ولعبة حروف وكلمات.

واشار الهواش، إلى أنه جار اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.