تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة، والتي تتضمن إنشادا دينيا، واستعراضات فنية، وورش مشغولات يدوية.

وقال أحمد فريج مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جار تواصل فعاليات الليالي الرمضانية بمدن المحافظة، داخل الساحات، والمدارس، والمكتبات، وقصور الثقافة.

ففي مدينة طور سيناء، قدمت فرقة تلقائيين أطفال الطور، مجموعة من أغاني التراث السيناوي بساحة العلم، وتلاه عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية أطفال الطور تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة للتراث السيناوي التي لاقت استحسان الحضور.

وأوضح مدير فرع الثقافة، في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق ورش "أشغال المرأة" للمشغولات اليدوية، وتنفيذ ورشة الفنون التشكيلية "الأنيميشن" بمدرسة الصناعية بطور سيناء، وإقامة أمسية شعرية بمناسبة "يوم الشعر العالمي" بقصر ثقافة طور سيناء، بمشاركة مجموعة من شعراء المحافظة، وتناولت تجربة الشاعر السوري صقر عليش، وقراءة بديوانه الشعري "معني على التل".

وأكد تقديم عروض فنية لفرقة "فنون شعبية أطفال"، تضمنت مجموعة من التابلوهات الراقصة من وحي التراث السيناوي، بيت ثقافة رأس سدر.

ونظم بيت ثقافة أبورديس، محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية، والشمولية"، تناولت الدور الفعال الذي تقوم به الثقافة لاكتساب الشخص مهارات وخصال هادفة تجعله شخصًا مكتملًا وشموليًا.

وتابع: "وأطلق بيت ثقافة نويبع عرضًا فنيًا تضمن مجموعة من أغاني الإنشاد الديني رائع للشيخ العربي عبد الحميد، والتي أثارت في النفوس روحانيات الشهر الفضيل".

جدير بالذكر أن برنامج فرع ثقافة جنوب سيناء على مدار ليالي رمضان يتضمن ما يقرب من 200 فعالية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددًا كبيرًا ومتنوعًا من العروض الفنية، والأمسيات الشعرية، والبرامج الثقافية، وورش الأطفال والمرأة.