 قوات خفر السواحل التايوانية تطرد 4 سفن صيد صينية قبالة مدينة تاي شانج - بوابة الشروق
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قوات خفر السواحل التايوانية تطرد 4 سفن صيد صينية قبالة مدينة تاي شانج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:49 م

قالت إدارة قوات خفر السواحل التايوانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم طرد أربع سفن صيد صينية من مياه محظورة قبالة ساحل مدينة تاي شانج مساء أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية، أن قوات خفر السواحل، قالت إنها علمت بوجود سفن صينية الساعة الثالثة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي أمس.

وأشارت تقارير، إلى أن صيادين تايوانيين رصدوا القوارب على بعد 27 ميلا بحريا قبالة ميناء تاي شانج.

وأضافت قوات خفر السواحل، أنه تم طرد القوارب التي لم تكن تصطاد في ذلك الوقت، خارج المياه الإقليمية التايوانية.

وأشارت القوات، إلى أنه نظرا لأنه يتم رصد سفن صيد صينية على فترات في المياه بالقرب من ساحل مدينة تاي شانج، فإنه سوف يتم زيادة الدوريات العشوائية لضمان سلامة المياه التايوانية.

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