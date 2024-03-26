محافظ الإسماعيلية يناقش مشروعات الطرق المقترحة بالقنطرة غرب ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ناقش الاجتماع أولوية اختيار الطرق المدرجة طبقا لمدى أهميتها والطرق التى تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بالمركز وتوابعه، منها التى تربط المركز بالمحاور الرئيسية مثل الطرق الرئيسية للبياضية والشهيد خيري والروضة والصالحية وربطها بمحور ٣٠ يونيو، بجانب مقترح عدد من الطرق الداخلية بعدد من المناطق وطريق الخدمات.

وكلف محافظ الإسماعيلية، فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز القنطرة غرب، للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في كل القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

ونوه بضرورة دراسة الطرق المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ويراعى فيها أن تخدم المنشآت الخدمية للمواطنين من مستشفيات ومدارس ومناطق صناعية وأسواق، تنفيذا للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

حضر اللقاء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ممثل الطرق والكباري، ومدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية .