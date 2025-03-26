البرلمان العربي يدين قصف الاحتلال لبلدة كويا في سوريا

أدان البرلمان العربي قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لبلدة كويا غرب محافظة درعا في سوريا والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات دون حساب وفي ظل صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الانتهاكات والإمعان فيها، وهو ما يمثل تعديا سافرا على السيادة السورية ويقوض أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة في المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتها في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال عليها.



وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات الهمجية، ودعم حقها في حفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم تطلعات شعبها العزيز في تحقيق الأمن والاستقرار.