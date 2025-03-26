محافظ جنوب سيناء يكرم 31 أما مثالية على مستوى المحافظة

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 31 أما مثالية على مستوى المحافظ.

وقدم المحافظ شهادات تقدير ومبالغ مالية بواقع 2000 جنيه لكل أم.

وقدم المحافظ التهنئة للأمهات المثاليات وجميع الأمهات بشكل عام، مشيدا بقصص كفاح كل أم تعمل بجد وإخلاص من أجل تربية أبنائها، والحفاظ على أسرتها.

وأكد على مكانة الأم ودورها الهام في بناء الأسرة والمجتمع، كونها تحمل على عاتقها تربية أبنائها وتكبد مشاقاتهم، لذا المرأة المصرية تلعب دور محوري في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف أن المرأة شهدت في عهد الرئيس السيسي، دعما كبيرا في جميع المجالات، ما يعكس إهتمام الدولة المصرية بدور المرأة.

وأشار إلى أن المرأة في جنوب سيناء تشارك في كل المحافل على مستوى المحافظة، خاصة في مجال المشغول اليدوية التي تعكس دورها في الارتقاء بمستوى هذا النوع من المنتجات التي تحظى باهتمام السائحين، ما كان لهن دور كبير في تنشيط السياحة والتسويق لها بشكل غير مباشر.

ولفت إلى تكريم 31 أما مثالية على مستوى كافة المدن، بواقع 13 أم تابعة لمسابقة المحافظة، و 15 أم تابعة لمسابقة مديرية التضامن الاجتماعي.

وخلال الاحتفالية جرى تكريم الأمهات المكرمات في احتفالية الأم المثالية لتكافؤ الفرص التابعة لوزارة التنمية المحلية من الموظفات والعاملات بالديوان العام والمجالس المحلية على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 15 أما، بواقع 5 أمهات من مدينة طور سيناء، و4 من مدينة سانت كاترين، وأم واحدة من مدينة نويبع، 2 من مدينة أبورديس، وأم واحدة مدينة أبوزنيمة، و2 من مدينة شرم الشيخ.

وتم تكريم 13 أما من الأمهات بدرجة اللجنة المحلية بالمحافظة، بواقع 2 من مدينة طور سيناء، و5 من مدينة أبوزنيمة، وواحدة من مدينة سانت كاترين، و2 من مدينة دهب، وواحدة من ينة نويبع، وواحدة من مدينة شرم الشيخ، وتكريم 3 أمهات بإدارة الأسرة والطفولة بالمحافظة، تقديرا لجهودهم.