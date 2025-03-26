انتقد الفنان خالد سرحان، تأثير السوشيال ميديا السلبي التي رأى أنها «خلقت نجوما وهميين»، منتقدا في الوقت نفسه ثقافة «الشبحنة» التي باتت تسود المجتمع.

وقال خلال استضافته ببرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «دخلنا في فكرة إن كل الناس شبح، حتى في أغاني المهرجانات، أنا معلم عليك وكله شبح وأقوى من الثاني، مفيش أنا بحبك».

وأشار إلى انعكاس هذه الثقافة على بعض مظاهر الأفراح، قائلا: «أصبحنا نشاهد فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا لعرائس، ناقص العروسة تمسك مطواة وهي بترقص، الثقافة دي مكنتش عندنا، الأذن لازم تتعود أيضا على الرومانسية».

وفي تقييمه لبعض الفنانين، أشاد بالفنان بمحمد رمضان مؤكدا أنه «ممثل شاطر جدًا»، كما عبر عن حبه الشديد ليوسف الشريف، وأثنى على صديقه الفنان كمال أبو رية.

وانتقد المطرب سعد لمجرد بسبب سلوكه الشخصي، معتبرا أن الفنان يجب أن يكون قدوة حسنة، قائلا: «الفنان لازم يبقى قدوة ومثل كويس، لو أنا الفنان فلان مثل أعلى وبيعمل أشياء سيئة الناس ستقلدها، فأنا أخاف على أولادي والناس من أن السلوك الشخصي يبقى مثل أعلى لحد منهم، وخاصة إذا كان الفنان عنده قاعدة جماهيرية تكون أخطر وأخطر» .