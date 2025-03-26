الأرجنتين تتضمن التأهل رسميا لمونديال 2026 قبل الكلاسيكو أمام البرازيل

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تأهل منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك مستفيدا من تعادل أوروجواي سلبيا مع مضيفتها بوليفيا مساء الثلاثاء في الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وبقى المنتخب الأرجنتيني رابع المتأهلين رسميا من التصفيات بعد اليابان وإيران من آسيا، ونيوزلندا من أوقيانوسيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قمة التصفيات اللاتينية برصيد 28 نقطة قبل استضافة غريمه الأزلي البرازيل (فجر الأربعاء بتوقيت جرينتش) على ملعب مونومنتال دي نونيز.

ويتأهل من أمريكا الجنوبية 6 منتخبات مباشرة لكأس العالم في البطولة التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتأهل الفريق صاحب المركز السابع للمنافسة على بطاقة التأهل عبر الملحق العالمي.

وضمنت الأرجنتين أحد المقاعد الستة عندما تعادلت بوليفيا، صاحبة المركز السابع، بدون أهداف مع أوروجواي.

بهذا التعادل بقى منتخب بوليفيا في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويبقى أقصى رصيد ممكن أن يحققه بنهاية مشواره في التصفيات (26 نقطة).

أما منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، سيكون أقصى رصيد ممكن له بنهاية التصفيات 27 نقطة.

وبقى منتخب أوروجواي بهذا التعادل في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.