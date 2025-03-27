كشفت الفنانة نهى عابدين، عن مرورها بحالة من الاكتئاب خلال فترة من حياتها، قائلة إن الأمر لم يكن بسبب مشكلة واحدة محددة؛ ولكن نتيجة «تراكمات كثيرة».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على شاشة «النهار» مساء الأربعاء: «الاكتئاب لا يأتي من سبب واحد، لكن تراكمات كثيرة مريت بها، وفضلت أتحمل وأتحمل ففجأة النفسية بتقع».

ورفضت الخوض في تفاصيل الأسباب «الكثيرة في الحياة»، التي أوصلتها لتلك المرحلة مكتفية بالإشارة إلى أن بعضها شخصي والآخر مهني، قائلة: «أنا مش شخص بحب حياتي تكون على الملأ ولا بحب أحكي تفاصيل».

وردت على سؤال حول ما إذا كانت قد تعرضت للغدر أو الصدمة من أحد، قائلة: «حاجات شبه كدا، تراكمات مع ناس كثير، ربنا يسامحهم وخلاص».

وحول تعرضها للخيانة، قالت: «مين ما اتخانش؟ لكن مش ده السبب، حاجات كثيرة»، موضحة أن مفهوم الخيانة لا يقتصر على العلاقة بين الرجل والمرأة، مضيفة: «ممكن تكون الخيانة من صديق أو صديقة، ودي أبشع ما يكون».

وكشفت عن تعرضها بالفعل لخيانة «كبيرة» من صديقتها لدرجة أنها لم تعد تحتمل العتاب وقررت قطع العلاقة معها تماما، معقبة: «مينفعش أعاتب، قطعت العلاقة، وخرجت من حياتي، وبالعكس أنا بتمنى لها الخير ربنا يسعدها، انتهينا من حياة بعض.. لكن أي حد خرج في حياتي بتمنى له الخير وشكرًا على ما قدمه لي في حياتي، إحنا عايشين في الدنيا بنتعلم».